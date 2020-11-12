Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе

Навіть швидкий розважальний тест може допомогти краще зрозуміти, якою ви є людиною. Для цього достатньо обрати хвилю на картинці, які найбільше припала до душі.

Якщо у вас є кілька вільних хвилин, щоб відволіктись від справ, то цей психологічний тест стане у пригоді. Потрібно просто вибрати на зображенні хвилю, яка найбільше припала до душі, та прочитати її значення нижче.

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Хвиля №1. Ваше життя можна назвати доволі мирним та спокійним, адже ви побоюєтесь будь-який зайвих проблем. Така ж ситуація і зі змінами, які лякають та позбавляють сну. Але без них життя навряд чи буде яскравим та колоритним.

Хвиля № 2. Вас з упевненістю можна назвати людиною, яка обожнює, щоб всюди був лад. Навіть незначний хаос може зруйнувати ваш день. Тому вам до вподоби уважно організовувати та планувати все. Водночас ви доволі креативна людина, якій подобається дискутувати.

Хвиля № 3. Якщо ви обрали цей варіант, то є людиною, яка передчуває наближення неприємностей. Ви володієте неймовірною інтуїцією, яка справді може стати у пригоді, якщо дослухатись до неї.

Хвиля № 4. Люди, які обирають цей варіант відповіді, є доволі ліберальними та активними. Інколи своїй надмірним ентузіазмом ви змушуєте інших людей почуватись не у своїй тарілці, але це не заважає вам мати доволі багато друзів.

Хвиля № 5. Ви є людиною, яка активно живе лише тоді, коли приходить натхнення, а до того часу вас задовільняє плисти за течією. Можливо, пора самому створювати всі умови для руху?

Хвиля № 6. Ось хто найбільше з усіх задоволений своїм життям. Здається, у вас вдосталь хвиль, які скеровують у правильному напрямку. Але це все одно не скасовує той факт, що ви не у захваті від неочікуваних та драматичних подій. Навіть якщо вони і приносять позитив.

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