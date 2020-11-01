Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите

Часто мова тіла більше розповідає про людину, аніж слова. Тому пропонуємо пройти дуже простий тест, у якому потрібно обрати позу, у якій вам подобається сидіти. Саме вона допоможе більше дізнатись про себе.

Учені не раз доводили, що майже 50% інформації під час спілкування отримується саме через невербальну комунікацію. Часто люди навіть використовують різні трюки, щоб покращити ставлення до себе. Тож зараз пропонуємо вам пройти легкий психологічний тест, який розповість трішки більше про те, яка ви людина. Достатньо вибрати позу для сидіння, яка вам найзручніша, та прочитати розшифровку під зображенням.

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Поза №1. Якщо ви обрали цей варіант, то ви дуже спокійна людина, яку доволі складно розгнівати. А все тому, що ви дуже добре знаєте, чого хочете, а також підходите до будь-якої справи з холодним розумом. Саме такий контроль над емоціями робить вас важкою мішенню для шахраїв та людей, які хотіли б скористатись вами. До того ж, ви ніколи не лізете за словом до кишені та не боїтесь говорити правду навіть тоді, коли це може зіпсувати стосунки. Через це вам не так просто заводити друзів, зате ті, хто поряд, точно готові пройти з вами всі труднощі.

Поза №2. Люди, які обирають цей варіант відповіді, є дуже незалежними. Вам не до вподоби постійна біганина, а чужа думка насправді мало хвилює. Друзі та сім'я є найважливішими у житті, а от гонитва за кар'єрою чи фінансами відходить на другий план. Тож не дивно, що вам не надто подобаються гучні компанії та надто активні заходи. Вам максимально комфортно насолоджуватись затишком у своєму домі.

Поза №3. Якщо цей варіант вам найбільше до душі, то ви дуже енергійна людина. Вам подобається жити сьогоденням, а не зависати у минулому чи думати про майбутнє. До того ж, рух є незамінною частиною вашого життя, а такі погляди допомагають чітко фіксувати найкращі миті. Нові виклики, нові цілі, нові люди, нові шляхи – все це для вас є необхідним.

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