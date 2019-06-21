Простий лайфхак, як визначити тип своєї статури

Є дуже простий і швидкий спосіб дізнатися тип своєї тілобудови. Астенік, атлетик чи пікнік – визнач, яка статура в тебе!

Щоб дізнатися тип статури – тобі слід обхопити своє ліве зап'ястя. Далі можливі три варіанти.

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Перший варіант. Вказівний і великий пальці вільно охоплюють зап'ястя, стикаючись біля нігтів. Це означає, що у тебе астенічний тип статури, або, як його іноді називають "модельний". У тебе низький відсоток підшкірного жиру і швидкий метаболізм. Ти з тих, хто їсть що завгодно і при цьому не поправляється. Часто тебе за це ненавидять ;)

Другий варіант. Якщо великий і вказівний пальці торкаються один одного кінчиками подушечок, ти – атлетик. У тебе середньостатистичний метаболізм і середній рівень підшкірного жиру, зате добре розвинена мускулатура. Ти можеш займатися будь-яким видом спорту: від вільної боротьби до плавання.

Третій варіант. У випадку, якщо твої пальці не торкаються один одного, ти – пікнік. І твоє виправдання: "Це у мене просто кістка широка" – ніякі не виправдання, а правда. Старайся вести здоровий стиль життя та тримати себе у формі. І пам'ятай: головне – любити себе!

Типи статури

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