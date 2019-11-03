Прості звички, які покращать ваші відносини з людьми

Добрі, хороші відносини складаються з безлічі моментів. Говоримо про базові, які однаково важливі і для близького кола, і для приятелів і для колег.

Залишайтеся чесними

Найпростіша порада, але при цьому неймовірно складна. Здається, немає нічого такого в тому, щоб говорити прямо, не викручуватися, не перебільшувати і не лукавити. Але якщо всі ці речі стали звичкою, відмовитися від них буде складно, але необхідно.

Це цікаво: Що про ваш характер розповість ваш улюблений чай

Будьте ввічливими

Здається, ще одна порада від Капітана Очевидність. І все ж ввічливість – універсальний інструмент в будь-якій ситуації. Якщо в складний момент не знаєте, як діяти, просто залишайтеся ввічливими. Потім, коли все вляжеться, можна буде спокійно подумати над правильної реакцією. І навіть в морі щоденного спілкування і різних емоцій ввічливість завжди допоможе зреагувати коректно.

Уникайте пліток і лихослів'я

Крім очевидної етичної складової тут є також цілком практична. Говорячи про інших людей гидоту або чутки про них, ви рано чи пізно зіткнетеся з тим, що це обернеться проти вас. Пліткарям і підкилимним критикам не тільки не довіряють, з часом їх намагаються уникати. Необережно сказані слова, різкі оцінки або переказ подробиць особистого життя можуть стати причиною для прихованої образи, кар'єрного провалу або навіть помсти.

Соціум

Читайте також: Найбільш капосні жінки за знаком Зодіаку