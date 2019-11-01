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Найбільш капосні жінки за знаком Зодіаку
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Чи можна дізнатися одразу, які жінки мають найнестерпніші характери? На це питання нам може відповісти астрологія.
1 місце: Лев. Астрологи в цьому питанні одностайні. За їхньою версією найбільш шкідливими є саме ці жінки. Левиця – королівський знак, і тому зрозуміло, які якості присутні в її характері: зарозумілість, марнославство.
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Чоловікам, які починають стосунки з такою жінкою, треба бути готовими до відносин, в яких він буде завжди і в усьому винен. Вона вимагатиме від партнера, щоб він навчився розуміти її без слів. Левиця щиро вважає, що це святий обов'язок чоловіка.
2 місце: Скорпіон. Якщо знайшовся бідолаха, який згоден жити з жінкою-Скорпіоном, це означає одне: він дуже сильно закоханий. Інакше він не зміг би витерпіти все витівки, якими вона його нищить. Жінка-Скорпіон дуже розумна. У неї гострий язик, і кожне слово може ранити, як куля. Вона вміє бути жорстокою.
3 місце: Рак. Жити з жінкою-Раком це одночасно приємно і важко. Вона настільки поглинена вами, вашими почуттями. Вона добра, романтична почуттєва... Ну здавалося б, чого вам ще треба? Але не все так просто. Рак може задушити своєю любов'ю. Буде невідривно поруч, тримати за руку, заглядати в очі... Ну, спочатку це подобається, а потім? Скільки можна це терпіти?
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