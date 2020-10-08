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Прості вправи для тренування мозку від Стіва Джобса

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Стів Джобс - фото 1
Стів Джобс / gettyimages

Позитивний вплив медитації доведено нейронаукою, а такі корпорації, як Google, General Mills, Target і Ford, спеціально навчають своїх співробітників медитації. Ось кілька правил медитації від Стіва Джобса. Вони охоплюють шість кроків.

Знайдіть для себе тихе місце, займіть зручну позу, схрестивши ноги. Можна скористатися плоскою подушкою, щоб зменшити навантаження на спину. Почніть глибоко дихати.

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Закрийте очі і прислухайтеся до думок, які витають в голові: робота, дім ... Не намагайтеся її зупинити, не зараз, а просто спостерігайте, як ваш розум перебирає їх. Повторюйте цю вправу по 5 хвилин на день протягом тижня.

Не намагайтеся втихомирити кружляння думок, спробуйте переключити увагу на ту частину вашого розуму, яка мислить спокійно і повільно. Тепер спостерігайте за навколишнім оточенням, не даючи оцінок, не шукаючи сенсу.

У міру того як ви почнете усвідомлювати свій "спокійний розум", попросіть його поступово пригальмовувати роботу думок. Це можна зробити за допомогою візуалізації: наприклад, уявіть, що ви повільно, не поспішаючи йдете дорогою.

Заспокоївши думки, продовжуйте зосереджувати увагу на "спокійному розумі". І тоді ваше дихання сповільниться, ви відчуєте вашу шкіру. Якщо ви відкриєте очі, світ навколо вас буде іншим. Скажімо, вікно стане просто прямокутником, наповненим світлом. Його не потрібно відкривати або закривати, лагодити або мити. Воно просто є.

Щоб досягти цього стану, потрібен якийсь час. Але якщо ви все робили правильно, то втратите відчуття часу, який минув з моменту, коли ви включили таймер, до моменту, коли він вимкнувся.

Медитація - фото 429308
Медитація

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Джерело: psychologies
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