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Три знаки Зодіаку, які поводяться як самотні вовки
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Є люди, від народження наділені вовчим чуттям. Вони живуть відповідно до своїх жорстких правил. Найчастіше люди, які живуть за вовчими законами, народжуються під декількома знаками Зодіаку.
Овен
Він не намагається виглядати краще, ніж є насправді. Якщо перед ним брехлива людина, то Овен неодмінно повідомить їй про це прямо в обличчя. Цей знак за своєю суттю хижак. Він намагається завжди напасти першим, не боїться сутички і дуже швидко оговтується від потрясінь. Овен не йде на поводу громадської думки. І не живе ілюзіями. У нього своя зрозуміла йому логіка і він живе відповідно до неї. З ворогами Овен часто безжалісний.
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Діва
Цей знак при знайомстві справляє помилкове враження, скромний, мовчазний, уважний, від нього не чекають небезпеки або підступу. Насправді ніхто не знає, що у Діви на умі. Вона неперевершений стратег і прораховує свої дії на багато ходів вперед. Звірине чуття дозволяє їй сканувати людину, забиратися всередину її свідомості. Вона майстерно прораховує її дії, і ніхто не знає, коли вона завдасть свій нищівний удар. У сімейному житті Діва вовчиця-однолюб. За свою любов і дітей, вона не замислюючись готова віддати життя.
Водолій
За своїм душевним станом він типовий вовк-одинак. Навіть будучи в суспільстві, він існує окремо від людей. Немов його оточує невидимий світ, куди немає дороги випадковому попутнику. Водолій не може і не хоче жити в кайданах. Якщо він відчуває, що щось загрожує його волі, він моментально втече. Прагнення до волі сильніше за будь-які уподобання. Цей знак не можна приманити і приручити, він приходить тільки сам з власної волі. Якщо ж йому стає тісно і некомфортно він в одну мить безслідно зникне.
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