Прості правила харчування, які продовжать життя

Терапевт з Великобританії назвав легкі принципи харчування, які дозволять продовжити молодість і тривалість життя. І не треба вигадувати велосипед!

Британський терапевт Тім Лебенс поділився кількома порадами щодо того, як варто змінити свій раціон, щоб знизити ризики передчасного старіння та появи різних захворювань.

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За його словами, насамперед варто відмовитись від продуктів з білим цукром. Саме такі смаколики часто люди вживають у стресовому стані, але насправді вони лише завдають ще більший удар по організму. Тож надмірна любов до солодощів може призвести до ожиріння та діабету 2 типу.

Другим правилом правильного харчування є помірне вживання солі.

"Допустима доза для дорослої людини складає 6 грамів, тобто не більше 1 чайної ложки", – наголошує медик. Якщо ж вам здається, що це багато, то не забувайте, що різні продукти вже можуть містити і цукор, і сіль.

Третім правило є активне вживання рослинної їжі, особливо, продуктів яскравих кольорів. Тому не варто ігнорувати у своєму раціоні ні овочі, ні фрукти, ні такі круті джерела білків, як горох, сочевиця, горіхи та нут.

Четверте і найголовніше правило довголіття: у всьому повинна бути міра. Тому старайтесь не переїдати та виділяти на трапезу більше часу. Краще спокійно пообідати чи повечеряти без зайвих гаджетів, адже відчуття ситості приходить до людей лише через 20 хвилин після реального моменту, коли голод вже втамовано.

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