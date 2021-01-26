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Чому небезпечно снідати бутербродами з ковбасою

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Бутерброди - фото 1
Бутерброди / pinterest

Всі знають, що сніданок – найважливіший прийом їжі, тому що він заряджає нас енергією і дарує заряд бадьорості. Але сніданок має бути не тільки смачним, але і корисним.

Багато людей звикли вранці їсти бутерброди з ковбасою, але чи корисно це?

І ще: Як зробити бургер корисним: прості поради

Лікар-дієтолог Анжеліка Дюваль розповіла, що сніданок має бути правильно збалансованим, щоб організм отримав вітаміни і цінні речовини. І бутерброди з ковбасою, на жаль, не належать до таких продуктів. Річ у тому, що в ковбасі та шинці міститься багато шкідливих жирів і небезпечних компонентів, зокрема консерванти і барвники, а в складі білого хліба є глютен, який може зашкодити роботі травної системи і спровокувати проблеми з гормональною системою.

За словами лікаря, звичайний бутерброд можна підкоригувати, щоб він був більш корисним. Для цього візьміть замість білого хліба цілозерновий, який добре впливає на кишечник, а ковбасу або шинку в бутерброді можна замінити відвареною індичкою або курячими грудками.

Чому небезпечно снідати бутербродами з ковбасою - фото 444874

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Джерело: glavred
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