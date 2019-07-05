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Прості поради, як перейти на правильне харчування

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Як почати правильно харчуватись - фото 1
Як почати правильно харчуватись

Попрощатись зі звичайним способом життя не так легко, особливо, коли це стосується їжі. Тому американські дієтологи розповіли, як поступово перейти на правильне харчування без стресу та зривів.

Ніколи не пізно взятися за своє здоров'я та раціон, однак для багатьох людей правильне харчування уособлює жорстку дієту. А все тому, що є ймовірність відчутних зривів, які лише погіршують ситуацію. Спеціалісти зі США склали прості рекомендації, як поступово та легко перейти на здорове харчування, не травмуючи себе.

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  • Зменште кількість солі. Цей дуже простий спосіб допоможе позбутись зайвих кілограмів та навчитись смакувати їжею. До того ж, поступова відмова від консервованих овочів та різноманітних солоних закусок точно піде на користь.
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  • Менше продуктів з переробленого м'яса. Медики наголошують, що найкраще замінити сосиски та ковбаси на червоне чи біле м'ясо, а також бобові. У квасолі також є значний вміст білків та мікроелементів, які допоможуть організму працювати краще.
  • Забудьте про білий хліб. У багатьох людей існує захоплення хлібом, а також ароматом свіжої випічки. Однак краще замінити білий хліб на цілозерновий чи житній, щоб не так навантажувати організм.
  • Побільше здорових жирів. Фахівці рекомендують замінити вершкове масло на оливкову олію чи інші нерафіновані рослинні олії, а також використовувати їх замість жирних майонезних та вершкових соусів.
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Джерело: zdorovia.com.ua
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