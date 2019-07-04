Цей смаколик допомагає налагодити роботу шлунка

Народна мудрість говорить: мед – найкращий друг шлунка. Він покращує травлення і засвоюється організмом на 97-98%.

Крім того, мед значно підсилює цілющу дію трав, тому в лікувальних цілях часто використовують суміші, настої і настоянки лікарських рослин в поєднанні з медом.

І ще: За скільки годин до сну можна їсти

Рецепт №1. 200 г зерен вівса залити 1 л окропу і настоювати на слабкому вогні до випарювання 0,25 частини рідини, процідити. Приймати відвар теплим по 100 мл, розчинивши в ньому 20 г меду, 3-4 рази на день до їжі.

Рецепт №2. 10 г сушених подрібнених коренів перстачу залити 500 мл окропу, довести до кипіння і варити на дуже слабкому вогні протягом 15-20 хвилин, потім укутати і настоювати протягом 3 годин. Настій процідити, додати 50 г меду. Пити по 50 мл 3 рази на день за 30 хвилин до їжі.

Рецепт №3. 100 г меду розчинити в 1 л яблучного соку або кип'яченої води кімнатної температури і пити по 150-200 мл 3-4 рази на день протягом 40-45 днів. Рекомендують застосовувати при хронічному ентероколіті. Протягом року провести 3 курси лікування.

Читайте також: Лікарі розповіли, кому не варто їсти диню