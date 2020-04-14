Прості поради для красивого волосся, про які часто забувають

Важко знайти людину, яка не бачила сотні різноманітних реклам про догляд за волоссям, однак мало хто насправді приділяє достатньо уваги своїй шевелюрі в домашніх умовах. Ці прості поради дозволять мати розкішне волосся без надмірних зусиль.

Експерти з догляду за волоссям розповіли, що чимало людей припускається багатьох помилок, навіть не підозрюючи про них. Навіть звичайне миття і розчісування відчутно впливає на стан шевелюри.

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Починається все з вибору шампуню, що вже не найменше, адже ринок пропонує дуже багато варіантів. Фахівці ж радять обирати шампуні без сульфатів та парабенів, адже вони не допомагають волоссю залишатись здоровим. Що ж до силіконів та мінеральних олій, то ці речовини дозволяють покращити вигляд зачіски, яка постраждала від укладки та фарбування.

Якщо ж після нового шампунь волосся швидко стаж несвіжим, тьмяніє, а також з'являється лупа та неприємний свербіж, то пора замінювати догляд, а не чекати, коли пляшечка закінчиться.

Як доглядати за волоссям вдома

Після самого миття не можна витискати волосся та надто активно використовувати рушник, адже у вологому стані воно дуже легко травмується. Така ж ситуація і з розчісуванням: щіткою варто користуватись до миття і після того, як шевелюра висохне. Це дозволить уникнути посіченості та ламкості.

Теж не варто ігнорувати засоби для термозахисту при використанні фену чи будь-який інших приладів для укладки. Експерти рекомендують не забувати і про засоби догляду, які не змиваються, адже вони допомагають не лише покращити вигляд, а й захистити волосся від зовнішнього впливу.

Як доглядати за волоссям вдома

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