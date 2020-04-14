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Прості поради для красивого волосся, про які часто забувають

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Правила догляду за волоссям - фото 1
Правила догляду за волоссям

Важко знайти людину, яка не бачила сотні різноманітних реклам про догляд за волоссям, однак мало хто насправді приділяє достатньо уваги своїй шевелюрі в домашніх умовах. Ці прості поради дозволять мати розкішне волосся без надмірних зусиль.

Експерти з догляду за волоссям розповіли, що чимало людей припускається багатьох помилок, навіть не підозрюючи про них. Навіть звичайне миття і розчісування відчутно впливає на стан шевелюри.

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Починається все з вибору шампуню, що вже не найменше, адже ринок пропонує дуже багато варіантів. Фахівці ж радять обирати шампуні без сульфатів та парабенів, адже вони не допомагають волоссю залишатись здоровим. Що ж до силіконів та мінеральних олій, то ці речовини дозволяють покращити вигляд зачіски, яка постраждала від укладки та фарбування.

Якщо ж після нового шампунь волосся швидко стаж несвіжим, тьмяніє, а також з'являється лупа та неприємний свербіж, то пора замінювати догляд, а не чекати, коли пляшечка закінчиться.

Як доглядати за волоссям вдома - фото 398038
Як доглядати за волоссям вдома

Після самого миття не можна витискати волосся та надто активно використовувати рушник, адже у вологому стані воно дуже легко травмується. Така ж ситуація і з розчісуванням: щіткою варто користуватись до миття і після того, як шевелюра висохне. Це дозволить уникнути посіченості та ламкості.

Теж не варто ігнорувати засоби для термозахисту при використанні фену чи будь-який інших приладів для укладки. Експерти рекомендують не забувати і про засоби догляду, які не змиваються, адже вони допомагають не лише покращити вигляд, а й захистити волосся від зовнішнього впливу.

Як доглядати за волоссям вдома - фото 398039
Як доглядати за волоссям вдома

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Джерело: newsyou
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