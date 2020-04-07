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Карантин Коронавірус

Як доглядати за руками під час пандемії: поради від Супрун

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Догляд за руками

Пандемія коронавірусу нагадала людям по всьому світу про те, як важливо дотримувати базових правил гігієни. Однак у цей час не варто забувати і про правила догляду за руками, серед яких не лише миття милом. Варто знайти кожному!

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, чому постійне миття рук та знезараження призвело до того, що в багатьох людей виникли проблеми зі шкірою. Відповідний допис з'явився на профілі медика в соцмережі Facebook. Вона також наголосила, що алергія та дерматит – це не причина відмовлятись від гігієни рук, а стимул детальніше дізнатись про догляд за шкірою.

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"Отже, що робити, аби під час пандемії руки зберегти свої руки? Є три стратегії, що доповнюють одна одну: дібрати знезаражувач, що не викликає алергії/дерматиту, мити, знезаражувати і витирати руки за всіма правилами та користуватися засобами по догляду за шкірою", – почала вона.

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Догляд за руками

Правила догляду за руками під час карантину:

  • Обирайте антисептик на основі спирту, який може містити гліцерин (пом'якшує шкіру), але без зайвих додатків.
  • Мийте руки у теплій воді щонайменше 20-30 секунд. Не використовуйте багато рідкого мила, а після цього не дезінфікуйте руки спиртом.
  • Оберіть окремий рушник для рук. Найкраще ж взагалі надавати перевагу паперовим рушникам.
  • Не ходіть з мокрими руками, адже вони можуть обвітритись.
  • Не ігноруйте креми, лосьйони чи маски для рук. Це актуально не лише для жінок.
  • Для максимального живлення можна нанести значний шар крему та вдягнути лляні або бавовняні рукавиці. Такий ритуал перед сном допоможе захистити та відновити шкіру вночі.
  • Не забувайте зволожувати повітря вдома.

"Суха шкіра не має ставати приводом припиняти ретельно мити чи обробляти руки антисептиком. Сьогодні дотримання належної гігієни рук це один з найдієвіших способів вберегтися від збудників небезпечних хвороб!", – наголошує Супрун.

Детальніше ознайомитись з правилами гігієни та проблемами зі шкірою рук можна тут:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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