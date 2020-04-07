Як доглядати за руками під час пандемії: поради від Супрун

Пандемія коронавірусу нагадала людям по всьому світу про те, як важливо дотримувати базових правил гігієни. Однак у цей час не варто забувати і про правила догляду за руками, серед яких не лише миття милом. Варто знайти кожному!

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, чому постійне миття рук та знезараження призвело до того, що в багатьох людей виникли проблеми зі шкірою. Відповідний допис з'явився на профілі медика в соцмережі Facebook. Вона також наголосила, що алергія та дерматит – це не причина відмовлятись від гігієни рук, а стимул детальніше дізнатись про догляд за шкірою.

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"Отже, що робити, аби під час пандемії руки зберегти свої руки? Є три стратегії, що доповнюють одна одну: дібрати знезаражувач, що не викликає алергії/дерматиту, мити, знезаражувати і витирати руки за всіма правилами та користуватися засобами по догляду за шкірою", – почала вона.

Догляд за руками

Правила догляду за руками під час карантину:

Обирайте антисептик на основі спирту, який може містити гліцерин (пом'якшує шкіру), але без зайвих додатків.

Мийте руки у теплій воді щонайменше 20-30 секунд. Не використовуйте багато рідкого мила, а після цього не дезінфікуйте руки спиртом.

Оберіть окремий рушник для рук. Найкраще ж взагалі надавати перевагу паперовим рушникам.

Не ходіть з мокрими руками, адже вони можуть обвітритись.

Не ігноруйте креми, лосьйони чи маски для рук. Це актуально не лише для жінок.

Для максимального живлення можна нанести значний шар крему та вдягнути лляні або бавовняні рукавиці. Такий ритуал перед сном допоможе захистити та відновити шкіру вночі.

Не забувайте зволожувати повітря вдома.

"Суха шкіра не має ставати приводом припиняти ретельно мити чи обробляти руки антисептиком. Сьогодні дотримання належної гігієни рук – це один з найдієвіших способів вберегтися від збудників небезпечних хвороб!", – наголошує Супрун.

Детальніше ознайомитись з правилами гігієни та проблемами зі шкірою рук можна тут:

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