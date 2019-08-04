Проста альтернатива підрахунку калорій

Підрахунок калорій − доволі ефективний спосіб схуднути, проте він може привести до порушень харчової поведінки.

Просту альтернативу цьому методу запропонувала дієтолог і косметолог-естетист Анна Галіцина. За словами Галіциної, необхідно запам'ятати три основних правила.

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що треба їсти

коли їсти

які продукти можна змішувати, а які ні

"Цього буде достатньо, щоб не сидіти з калькулятором і не підраховувати кількість з'їдених калорій", − запевнила вона. Однак, зазначила фахівець, підрахунок калорій теж дає доволі непогані результати. Вона також порівняла організм з автомобілем, який треба заправляти паливом.

"Наша зайва вага, чи навпаки, її нестача − найчастіше, звичайна математика. Якщо машині треба їхати − її потрібно заправити. Так само можна ставитися і до їжі. Це наше паливо. Відповідно, якщо ви заправилися більше, ніж від'їздили − все зайве у ваших "баках" і залишилося", − пояснила дієтолог.

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