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Ці сезонні овочі обов'язково треба додати у раціон

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Горох: корисні властивості - фото 1
Горох: корисні властивості / products

Дієтологи розповіли про два літніх незамінних продукти, які принесуть користь вашому організму.

Саме ці сезонні овочі багаті вітамінами, мікроелементами і при щоденному їх вживанні зможуть захистити вас від багатьох хвороб.

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Фахівці радять додати у свій раціон зелений горошок. Ця культура чудово засвоюється організмом, багата клітковиною, білками і вітамінами. Зелений горошок корисніший навіть за яловичину.

У ньому містяться магній і вітаміни групи В. Ці елементи допоможуть впоратися зі стресом. Горох зміцнює імунітет і дуже корисний для вагітних жінок і дітей. Також медики радять звернути увагу на кабачки. У них міститься фосфор, магній, калій і вітаміни А, В, С і Н. Кабачки – незамінний продукт для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями і гіпертонією.

Кабачки по-корейськи - фото 345232
Кабачки по-корейськи

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Джерело: dachamechty
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