Названі найкорисніші солодощі у літній сезон

Лікарі-дієтологи вважають, що краще їсти морозиво, аніж шоколад або інші види солодощів влітку. Чому? Читайте нижче.

Морозиво − найкращий вид десертів. Саме молочне морозиво дієтологи вважають найкориснішим − воно містить найменшу кількість жиру і калорій.

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Крім того, в молочному морозиві багато кальцію і фосфору: мікроелементів, корисних для здоров'я кісток і зубів. Також в морозиві є калій і магній, які чудово діють на серцево-судинну систему, і вітаміни групи В, необхідні нервовій системі.

Водночас дієтологи зазначили, що корисність морозива пов'язана з фактором його натуральності: дійсно корисним для здоров'я можна вважати лише морозиво, для виготовлення якого використовують натуральні молоко і вершки. Калорійність різних видів морозива теж може відрізнятися. Молочне морозиво менш калорійне, воно може містити 10 грамів жиру, а у вершковому і пломбірі кількість жиру може варіюватися від 15 до 20 грамів.

Тим, хто не вживає молоко, фахівці рекомендують готувати сорбети: вони можуть стати чудовою альтернативою класичному морозиву.

Полуничний сорбет

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