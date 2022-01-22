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Як модно носити шарф взимку 2022 року

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Зима - фото 1
Зима / marieclaire

Сучасні модниці за допомогою звичайного шарфа можуть суттєво урізноманітнити гардероб. У 2022 році різноманітність модних кольорів дозволить жінкам підбирати варіант свого стилю, з урахуванням особистих уподобань.

Зібрали для вас всі трендові та стильні шарфи цього сезону, які не тільки зігріють у рекордні холоди, але й ідеально доповнять ваш зимовий образ, пише lofficielusa.

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Мабуть, найуніверсальнішу модель, яку тільки можна вигадати, ми підглянули у стильних скандинавських блогерів. Великі мінімалістичні шарфи із щільної вовни з акуратною бахромою виглядають лаконічно та дорого.

Як модно носити шарф взимку 2022 року - фото 487175

Безперечним фаворитом був і продовжує свою переможну ходу модний в'язаний шарф у сезоні 2021-2022 року. Гарні шарфи з об'ємною і великою в'язкою, незвичайними переплетеннями ниток і відтінків, створюють чудові візерунки.

Як модно носити шарф взимку 2022 року - фото 487176

Крутим варіантом модного шарфа 2021-2022 стануть кашемірові варіації. Монохромні або з принтами: клітина, смужка, абстракція, модні кашемірові шарфи виглядають вишукано. Елегантні образи із шарфом із кашеміру в однотонному рішенні можна створити з пальта. Під куртку чудово підійде клітинний варіант.

Як модно носити шарф взимку 2022 року - фото 487177

Снуд можна носити не лише на шиї, а й пов'язувати на голову замість шапки. Такий трюк сподобається дівчатам, які цінують комфорт та тепло. А також тим, хто любить оригінальні та стильні в'язані речі.

Як модно носити шарф взимку 2022 року - фото 487178

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