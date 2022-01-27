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Міс Україна Олександра Яремчук приголомшила фігурою у бікіні з дуже глибоким вирізом

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Олександра Яремчук - фото 1
Олександра Яремчук / instagram

Переможниця Міс Україна-2021 вирішила підбадьорити себе новими мандрівками. З теплих країв красуня надсилає яскраві літні фото в бікіні та полум'яний привіт.

Саша поділилася з шанувальниками новими фотографіями, зробленими у Дубаї.

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У кадрі довгонога красуня постала в крутому чорному купальнику з пікантними розрізами під грудьми та на животі. Купальник у всій красі підкреслив розкішне рельєфне тіло дівчини та її пишні груди. Фотографії модель вирішила не підписувати. А от її підписники були більш багатослівними.

"Красива така", "Ідеальна крихта", "Просто вогонь", "Пальми не дуже, а от ви – ракета", – пишуть захоплені фоловери.

Гортайте галерею:

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