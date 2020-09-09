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Манчестер Юнайтед представив незвичайний комплект форми: у мережі почали з'являтися меми

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Новий комплект футбольної форми Манчестер Юнайтед - фото 1
Новий комплект футбольної форми Манчестер Юнайтед / Twitter

Англійський Манчестер Юнайтед представив третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21. Нову форму для клубу розробила фірма Adidas і вона виконана в чорно-білих кольорах. Найбільшу увагу привертають смуги, розташовані в хаотичному порядку.

Так, резервний комплект форми червоних дияволів виконаний у незвичайному кольорі і принті, а саме має чорно-білі смуги. Екіпірування для команди розробив технічний спонсор Adidas.

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Логотип клубу і технічного спонсора виконаний в червоному кольорі. Також на формі присутні з боків три традиційні смужки Adidas червоного кольору.

Такий принт на формі – це відсилка до маскування кораблів часів Першої світової війни. У багатьох фанатів нова екіпіровка стала викликати різні асоціації, і вони почали над нею жартувати. У мережі з'явилися перші меми:

Манчестер Юнайтед представив незвичайний комплект форми: у мережі почали з'являтися меми - фото 424564

Манчестер Юнайтед представив незвичайний комплект форми: у мережі почали з'являтися меми - фото 424566

Манчестер Юнайтед представив незвичайний комплект форми: у мережі почали з'являтися меми - фото 424565

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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