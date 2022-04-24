Прокремлівські медіа віщують Литві "голод": що не так з цими новинами

Російські ЗМІ продовжують працювати в інформаційній війні на Кремль, створюючи все нові фантастичні новини про країни ЄС. Цього разу прокремлівські журналісти вирішили перемкнути увагу на "голод" у Литві. Чому це фейк – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують повідомляти про інформаційні маніпуляції з боку росЗМІ. Цього разу фахівці звернули увагу на сюжет з прокремлівського порталу Baltnews, у якому показують, як мешканці Литви "доїдають залишки продовольства та незабаром їм загрожує голод". Звісно ж, правди у такій "новині" немає.

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У сюжеті йдеться, що майже п'ята частина населення Литви вже за межею бідності, а в магазинах продають старі запаси продовольства. Також дивним чином звертають увагу, що після санкцій проти РФ у Литві інфляція сягне з 7% до 12%.

Чому ця новина фейк:

Кадри з порожніми полицями у магазинах є частиною січневого сюжету Reuters про вплив COVID-19 на постачання товарів до магазинів ЄС.

Написи на етикетках супермаркету чомусь саме англійською мовою.

Країнам Євросоюзу не загрожує брак продовольства, оскільки вони самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції.

Інформаційний "вкид" покликаний відвернути народ рф від стану власної економіки через санкції за війну. З початку року загальний рівень інфляції в росії складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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