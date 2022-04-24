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війна

Прокремлівські медіа віщують Литві "голод": що не так з цими новинами

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РосЗМІ вигадали новий фейк про Литву - фото 1
РосЗМІ вигадали новий фейк про Литву / Igor Gubaidulin on Unsplash

Російські ЗМІ продовжують працювати в інформаційній війні на Кремль, створюючи все нові фантастичні новини про країни ЄС. Цього разу прокремлівські журналісти вирішили перемкнути увагу на "голод" у Литві. Чому це фейк – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують повідомляти про інформаційні маніпуляції з боку росЗМІ. Цього разу фахівці звернули увагу на сюжет з прокремлівського порталу Baltnews, у якому показують, як мешканці Литви "доїдають залишки продовольства та незабаром їм загрожує голод". Звісно ж, правди у такій "новині" немає.

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У сюжеті йдеться, що майже п'ята частина населення Литви вже за межею бідності, а в магазинах продають старі запаси продовольства. Також дивним чином звертають увагу, що після санкцій проти РФ у Литві інфляція сягне з 7% до 12%.

Прокремлівські медіа віщують Литві 'голод': що не так з цими новинами - фото 503843

Чому ця новина фейк:

  • Кадри з порожніми полицями у магазинах є частиною січневого сюжету Reuters про вплив COVID-19 на постачання товарів до магазинів ЄС.
  • Написи на етикетках супермаркету чомусь саме англійською мовою.
  • Країнам Євросоюзу не загрожує брак продовольства, оскільки вони самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції.

Інформаційний "вкид" покликаний відвернути народ рф від стану власної економіки через санкції за війну. З початку року загальний рівень інфляції в росії складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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