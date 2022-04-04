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війна

Фейк тривалістю у 20 років: чому союзу Росії, Китаю та Індії не існує

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Чому альянс Росії з Китаєм та Індією неможливий - фото 1
Чому альянс Росії з Китаєм та Індією неможливий

Пропагандистська російська машина не зупиняється навіть тоді, коли армія окупантів зазнає втрат та поразки. Нещодавно росіяни почали знову просувати історію про антизахідний альянс з Китаєм та Індією. Але і це має більше спільного з легендами, ніж з реальністю.

Російські окупанти ведуть не лише криваву війну на території України, а й інформаційну, постійно продукуючи нові фейки. Але цього разу пропагандисти згадали про свою дуже стару вигадку, якій вирішили подарувати нове життя. Йдеться про "перезавантаження альянсу, який так потрібен планеті", а саме союзу РФ, Китаю та Індії. Тож у Центрі протидії дезінформації пояснили, що з цими новинами не так.

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Не важко здогадатись, що подібного альянсу взагалі не існує. Але все ж наведемо кілька аргументів на користь того, чому це цілковита вигадка РФ.

Фейк тривалістю у 20 років: чому союзу Росії, Китаю та Індії не існує - фото 502545
  • Для початку, всі історії про ймовірну появу коаліції "Москва – Пекін – Делі" з'являються у медіа вже більше як 20 років. До слова, першоджерелами такої інформації є завжди російські ЗМІ.
  • Не менш важливим є і те, що Китай пообіцяв не допомагати ніяк РФ у намаганнях обійти санкції. Це відбулося під час недавнього саміту ЄС – Китай, адже країни Євросоюзу є дуже важливими торговельними партнерами для Пекіну.
  • Третім аргументом є те, що і Китай, і Індія мають територіальні претензії на Південний Тибет, тож єдність цих країн у рамках альянсу дуже сумнівна.

На думку американського експерта у сфері енергетики Деніела Єргіна, майбутній союз Росії з Китаєм можливий лише за умови, що Росія стане економічною колонією Китаю. Всі заяви про "трикутник Росія – Китай – Індія" – лише чергова спроба самоізольованої РФ увійти до складу світової спільноти, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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