Фейк тривалістю у 20 років: чому союзу Росії, Китаю та Індії не існує

Пропагандистська російська машина не зупиняється навіть тоді, коли армія окупантів зазнає втрат та поразки. Нещодавно росіяни почали знову просувати історію про антизахідний альянс з Китаєм та Індією. Але і це має більше спільного з легендами, ніж з реальністю.

Російські окупанти ведуть не лише криваву війну на території України, а й інформаційну, постійно продукуючи нові фейки. Але цього разу пропагандисти згадали про свою дуже стару вигадку, якій вирішили подарувати нове життя. Йдеться про "перезавантаження альянсу, який так потрібен планеті", а саме союзу РФ, Китаю та Індії. Тож у Центрі протидії дезінформації пояснили, що з цими новинами не так.

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Не важко здогадатись, що подібного альянсу взагалі не існує. Але все ж наведемо кілька аргументів на користь того, чому це цілковита вигадка РФ.

Для початку, всі історії про ймовірну появу коаліції "Москва – Пекін – Делі" з'являються у медіа вже більше як 20 років . До слова, першоджерелами такої інформації є завжди російські ЗМІ.

. До слова, першоджерелами такої інформації є завжди Не менш важливим є і те, що Китай пообіцяв не допомагати ніяк РФ у намаганнях обійти санкції. Це відбулося під час недавнього саміту ЄС – Китай, адже країни Євросоюзу є дуже важливими торговельними партнерами для Пекіну.

ніяк РФ у намаганнях обійти санкції. Це відбулося під час недавнього саміту ЄС – Китай, адже країни Євросоюзу є для Пекіну. Третім аргументом є те, що і Китай, і Індія мають територіальні претензії на Південний Тибет, тож єдність цих країн у рамках альянсу дуже сумнівна.

На думку американського експерта у сфері енергетики Деніела Єргіна, майбутній союз Росії з Китаєм можливий лише за умови, що Росія стане економічною колонією Китаю. Всі заяви про "трикутник Росія – Китай – Індія" – лише чергова спроба самоізольованої РФ увійти до складу світової спільноти, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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