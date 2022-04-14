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3 000 гривень від держави: шахраї створили фейковий чат-бот Дія
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Шахраї вигадали новий спосіб обдурити українців у цей складний воєнний час. Тепер зловмисники запустили фейковий чат-бот начебто державної платформи "Дія", пропонуючи отримати фінансову допомогу.
Зловмисники поширюють у мережі фейковий бот начебто від "Дії", у якому за посиланням можна отримати грошову підтримку від держави за умови офіційного працевлаштування. Про нову аферу в мережі повідомив telegram-канал Стоп Фейк Дніпро, додавши скриншоти з небезпечним ботом.
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За посиланням нібито кожен, хто офіційно працює, може отримати 3 тисячі гривень від держави. Однак посилання прямує на "сторінку ПриватБанк", де необхідно ввести не лише номер картки, а й CCV-код (наголошуємо, ніколи не вводьте ці дані за невідомими посиланнями).
Ні Дія, ні Мінцифра не розсилають жодних SMS чи повідомлень у соцмережах. Про зарахування коштів повідомляє застосунок Дія та банк push-сповіщенням, у якому міститься лише текст, – жодних посилань, – підкреслюють руйнівники фейків.
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