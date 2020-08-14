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Прокотився: іспанець розбив Lamborghini друга за 235 тисяч євро
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Житель Іспанії взяв у товариша суперкар Lamborghini Huracan Performante і розбив його. При цьому вартість авто становить 235 тисяч євро.
Хлопець не впорався з керуванням і врізався в стіну.
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ДТП сталося в місті Уельва. Водій не впорався з керуванням і врізався на великій швидкості в стіну підстанції електропостачання. У салоні на той момент було двоє людей. Вони зникли з місця аварії. Однак пізніше поліція знайшла їх в лікарні, куди вони звернулися з незначними травмами.
Водієві пред'явили звинувачення в небезпечному водінні і затримали. Ведеться слідство.
Торік Ford анонсував випуск електропікапа F-150 і навіть представив гоночний Mustang Mach-E 1400. Але це все новинки, а як бути з класикою? Засновник компанії Aviar Motors Олексій Рачев працює над створенням сучасного маслкара, що відображає дух епохи шістдесятих. Судячи з деяких ранніх рендерів, у них чудовий старт.
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