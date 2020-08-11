У Британії створили суперкар з пропелером за 3 мільйони

Новий суперкар Gordon Murray T.50 розроблений в дуже нестандартній формі. Дивіться відео з новинкою!

Машину представив автор Гордон Маррі, він же творець McLaren F1. Тому нова розробка нагадує цю марку, однак має деталі, які незвичні для авто.

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Так, в машині ззаду встановлений вентилятор. Він відсмоктує повітря з-під днища і створює розрідження. В результаті, авто приклеюється до дороги. За задумом, двері машини відкриваються вгору. Кришка капота складається з двох частин. Важить карбонове купе всього 986 ​​кг. Як і в McLaren F1, в Gordon Murray T.50 тримісний салон з водійським сидінням у центрі. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

Всього випустять тільки сотню Gordon Murray T.50. Ціна суперкара 3,1 млн доларів.

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