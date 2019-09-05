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Серіал Кріпосна

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих

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Венеція у чорно-білих фото - фото 1
Венеція у чорно-білих фото / boredpanda.com/author/kathrin-fasching

Фотограф-самоучка вирішила показати Венецію із несподіваних ракурсах та у нетипових кольорах. Не дарма це місто називають музеєм просто неба. Насолоджуйтесь!

Дівчина Кеті разом зі своїми найкращими друзями прихопила свою камеру Olympus та вирішила гайнути до Венеції. Кеті майже весь свій вільний час присвячує зйомці, тому унікальне місто Італії не стало винятком. Щоправда, дівчина вирішила замінити яскраві барви та чорно-білу зйомку та показати Венецію з нових ракурсів. Зацініть:

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Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352459

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352460

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352461

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352462

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352463

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352464

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352465

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352466

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352467

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352468

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352469

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352470

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352471

Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих - фото 352472

Джерело фото: boredpanda.com/author/kathrin-fasching

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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