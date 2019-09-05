На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих
-
- 18
Фотограф-самоучка вирішила показати Венецію із несподіваних ракурсах та у нетипових кольорах. Не дарма це місто називають музеєм просто неба. Насолоджуйтесь!
Дівчина Кеті разом зі своїми найкращими друзями прихопила свою камеру Olympus та вирішила гайнути до Венеції. Кеті майже весь свій вільний час присвячує зйомці, тому унікальне місто Італії не стало винятком. Щоправда, дівчина вирішила замінити яскраві барви та чорно-білу зйомку та показати Венецію з нових ракурсів. Зацініть:
І ще: Burning Man 2019: найскаженіші фото з найгарячішого фестивалю світу
Джерело фото: boredpanda.com/author/kathrin-fasching
Читайте також: В Єрусалимі туристка заплатила за шаурму майже 3 тисячі доларів
-
10:27Погані хлопці 3: трейлер продовження бойовика з Віллом Смітом
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
09:55Неймовірне відео з дроном, який ковзає водоспадом
-
09:29Новий образ: Брітні Спірс кардинально змінила стиль
-
08:56Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:51У мережі розкрили технічні характеристики серійного електрокара Honda e
-
07:33Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
22:51Науковці назвали небезпечну кількість газованих напоїв
-
22:21Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
21:255 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:00Вірші Василя Стуса про Україну та любов, які вражають до мурах
-
20:45Кріпосна 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
-
20:33Xiaomi Mi Mix 4: оголошена дата презентації та технічні характеристики
-
20:23Науковці вразили несподіваною заявою про людей з татуюваннями
-
19:51Android виявилася значно надійнішою, ніж iOS: хакери залишаються без роботи
-
19:23Зірку Сутінок просили приховувати свою бісексуальність задля нових ролей
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
18:54Як на нас впливають гаджети: результати дослідження вражають
-
18:22Цей несподіваний спосіб допомагає не відволікатися від роботи
-
18:00Гороскоп на 5 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?
-
11:10Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки
-
07:30Як правильно розморожувати продукти: прості поради
-
07:17Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей
- 03 вересня
-
22:50Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
13:35Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
-
15:19Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника
-
12:18Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз
-
10:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?