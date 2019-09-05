Прогулянка Венецією у чорно-білих фото, від яких перехоплює подих

Фотограф-самоучка вирішила показати Венецію із несподіваних ракурсах та у нетипових кольорах. Не дарма це місто називають музеєм просто неба. Насолоджуйтесь!

Дівчина Кеті разом зі своїми найкращими друзями прихопила свою камеру Olympus та вирішила гайнути до Венеції. Кеті майже весь свій вільний час присвячує зйомці, тому унікальне місто Італії не стало винятком. Щоправда, дівчина вирішила замінити яскраві барви та чорно-білу зйомку та показати Венецію з нових ракурсів. Зацініть:

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Джерело фото: boredpanda.com/author/kathrin-fasching

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