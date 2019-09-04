В Єрусалимі туристка заплатила за шаурму майже 3 тисячі доларів

У Старому місті Єрусалиму туристка втратила 2800 доларів в результаті покупки шаурми. Жінка не помітила, як з її карти списали більшу суму після трапези в вуличному кафе.

Відзначається, що за шаурму з банківської карти жінки списали 10100 шекелів (2800 доларів). Через деякий час після дорогої трапези жінка помітила, що з картки пропала велика сума і захотіла повернути гроші. За її словами, після того, як про інцидент розповіли в ізраїльських ЗМІ, кошти повернули на рахунок туристки.

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Власники вуличного кафе наполягали, що сталася помилка, проте колишній працівник точки розповів місцевим ЗМІ, що існує схема з обману туристів.

З рахунку туристки випадково зняли майже 3 тисяч доларів за шаурму

Це одна з причин, по якій я перестав там працювати. Вони почали хитрувати з цінами, це жахливо. Поліція тричі приїжджала з туристами, – стверджує чоловік.

За його словами, меню в вуличному кафе немає і продавці кажуть, що тарілка шаурми коштує 80 шекелів, а стягують плату в євро або доларах. Іноді клієнт помічає помилку в рахунку, а іноді просто платить своєю банківською карткою.

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