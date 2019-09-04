Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Burning Man 2019: найскаженіші фото з найгарячішого фестивалю світу

  • 63
Як пройшов фестиваль Burning Man 2019 - фото 1
Як пройшов фестиваль Burning Man 2019

Фестиваль Burning Man 2019 знову відзначився фантастичною атмосферою та справді запальними розвагами. Він тільки завершився, а в мережі вже збирають найкрутіші фото з цього шаленого заходу. Зацініть!

Літо цього року видалось у багатьох країнах значно спекотнішим, аніж раніше, однак це зовсім не стало на заваді відвідувачам епічного фестивалю Burning Man. Як зізнаються у мережі, мабуть, через це атмосфера була ще шаленішою та веселішою, ніж завжди.

І ще: Фестиваль Burning Man 2019 показали з космосу: видовищні кадри

Відзначимо, що Burning Man 2019 пройшов у пустелі в Неваді 25 серпня - 2 вересня та зібрав найяскравіших поціновувачів музики різних куточків світу. Готові оцінити найефектніші кадри з цього пекельного заходу?

sarahardel - фото 352432
sarahardel
artsy - фото 352405
artsy
doctor.travis - фото 352407
doctor.travis
burningman2019 - фото 352408
burningman2019
ryanhuffmann - фото 352409
ryanhuffmann
thomasleonard - фото 352410
thomasleonard
drerossin - фото 352411
drerossin
catrinyan - фото 352412
catrinyan
bryankroten - фото 352413
bryankroten
perjoe - фото 352414
perjoe
affct.official - фото 352415
affct.official
zavadskis - фото 352416
zavadskis
humminglion - фото 352417
humminglion
jakob_lange - фото 352418
jakob_lange
yaqizheng - фото 352419
yaqizheng
isthisreal - фото 352420
isthisreal
tfrank8176 - фото 352421
tfrank8176
glyncashmoney - фото 352422
glyncashmoney
yaqizheng - фото 352423
yaqizheng
burningman2019 - фото 352424
burningman2019
yaqizheng - фото 352425
yaqizheng
catrinyan - фото 352426
catrinyan
tarabaska - фото 352427
tarabaska
burningman2019_ - фото 352429
burningman2019_

Читайте також: SpaceX провела випробування космічного корабля для міжпланетних подорожей: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1128
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1082
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1729714
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл