Burning Man 2019: найскаженіші фото з найгарячішого фестивалю світу

Фестиваль Burning Man 2019 знову відзначився фантастичною атмосферою та справді запальними розвагами. Він тільки завершився, а в мережі вже збирають найкрутіші фото з цього шаленого заходу. Зацініть!

Літо цього року видалось у багатьох країнах значно спекотнішим, аніж раніше, однак це зовсім не стало на заваді відвідувачам епічного фестивалю Burning Man. Як зізнаються у мережі, мабуть, через це атмосфера була ще шаленішою та веселішою, ніж завжди.

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Відзначимо, що Burning Man 2019 пройшов у пустелі в Неваді 25 серпня - 2 вересня та зібрав найяскравіших поціновувачів музики різних куточків світу. Готові оцінити найефектніші кадри з цього пекельного заходу?

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