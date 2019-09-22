Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі

22 вересня в країну поступово почне повертатись тепла та суха погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 вересня, у неділю, температура повітря відчутно підійметься майже у всіх областях, окрім сходу, де все ще буде до +15+17. До того ж, опади затримаються на півночі, на сході, а також зачеплять частину центральних областей. Однак на решті території країни буде малохмарна та тепла погода до +18+21.

У Києві 22 вересня можливий дощ, повітря вдень прогріється до +18+20.

Прогноз погоди на 22 вересня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +18+20

Миколаїв +21+23

Одеса +22+24

Херсон +21+23

Полтава +18+20

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +15+17

Луганськ +13+15

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