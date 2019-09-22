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Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

22 вересня в країну поступово почне повертатись тепла та суха погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 вересня, у неділю, температура повітря відчутно підійметься майже у всіх областях, окрім сходу, де все ще буде до +15+17. До того ж, опади затримаються на півночі, на сході, а також зачеплять частину центральних областей. Однак на решті території країни буде малохмарна та тепла погода до +18+21.

У Києві 22 вересня можливий дощ, повітря вдень прогріється до +18+20.

Прогноз погоди на 22 вересня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі - фото 356506
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +22+24
  • Херсон +21+23
  • Полтава +18+20
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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