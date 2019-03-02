Прогноз погоди на 2 березня в Україні

Погода на сьогодні, 2 березня, в Україні

2 березня в Україні очікується прохолодна та сонячна погода, однак у кількох областях пройде незначний сніг. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 березня, в суботу, майже по всій країні очікується суха та сонячна погода. Тільки на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині очікуються опади у вигляді снігу. Середня температура вдень коливатиметься на рівні -1+2.

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У Києві 2 березня прогнозується сонячна погода без опадів, температура до -1+1, а також пориви вітру 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 2 березня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса +3+5

Херсон +1+3

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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