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Прогноз погоди на 2 березня в Україні

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Погода на сьогодні, 2 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 2 березня, в Україні

2 березня в Україні очікується прохолодна та сонячна погода, однак у кількох областях пройде незначний сніг. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 березня, в суботу, майже по всій країні очікується суха та сонячна погода. Тільки на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині очікуються опади у вигляді снігу. Середня температура вдень коливатиметься на рівні -1+2.

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У Києві 2 березня прогнозується сонячна погода без опадів, температура до -1+1, а також пориви вітру 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 2 березня у містах України:

Прогноз погоди на 2 березня в Україні - фото 310952
  • Ужгород +4+6
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +3+5
  • Херсон +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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