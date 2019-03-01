Погода на березень 2019 в Україні: прогноз, коли буде потепління

Березень 2019 року відзначиться в Україні перепадами температури та нічними заморозками, однак сонячна та тепла погода у перший місяць весни все ж потішить українців. Детальніший прогноз на березень читайте далі.

Після тривалої негоди та різких температурних стрибків перші дні місяця не надто змінять ситуацію. Відповідно до прогнозів синоптиків, перший тиждень березня важко буде назвати справді весняним, адже температура вдень коливатиметься ледь вище нуля, а вночі очікуються заморозки.

І ще: Перший день весни: яку погоду очікувати 1 березня

До того ж, ранкова ожеледиця та снігопади з мокрим дощем не будуть поодиноким явищем. Згідно з народними прикметами, негода на початку березня гарантує добрий врожай. Також наші предки вважали, що сніг на 9 березня (Предтечі)буде сніжити, то Великдень буде холодним. Найхолодніше на початку березня буде на сході, де позначки термометрів вночі сягатимуть -10. Найтепліше та найсонячніше ж буде на заході та півдні, де повітря прогріється до +10 і навіть. Народні прикмети ж говорять, що пізня весна принесе багато сонячних днів влітку.

Прогноз на березень в Україні

Вже до середини місяця тепла та малохмарна погода нарешті прийде майже на всю територію країни. У цей період очікується +10 та вище, а опадів поменшає. Щоправда, таке потепління протриває не довго, а на зміну йому прийде поступове зниження температури, яке триватиме до 25 березня.

Однак не варто розчаровуватись, адже кінець місяця відзначиться справді весняною погодою, адже повітря прогріється навіть до +20 та місцями вище. Що ж до опадів, то незначні дощі можливі лише у кількох областях, а по всій території буде сухо та сонячно.

Яку погоду очікувати в березні в Україні

Читайте також: Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку