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Проект українського рюкзака Pix зібрав 15 тисяч доларів за шість годин

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Рюкзак Pix - фото 1
Рюкзак Pix / kickstarter

Нова модель рюкзака українського стартапу Pix зібрала необхідні 15 тисяч доларів за шість годин на Kickstarter. За останню добу проект зібрав понад 20 тисяч доларів, а всього його підтримали 144 людини.

Головною фішкою рюкзака Pix Mini є дисплей на передній стороні, який дозволяє через додаток вивести на нього картинку в стилі піксельної графіки. У новій моделі технологію ніяк не змінили, але зробили сам рюкзак трохи меншим: тепер його обсяг становить 15 літрів, а висота – до 42 сантиметрів.

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Проект українського рюкзака Pix зібрав 15 тисяч доларів за шість годин - фото 332269

Ціна за один такий рюкзак на Kickstarter – 89 доларів, а мета проекту – дозволити дітям проявити свою креативність і виділяти себе за допомогою зображень, які можна скласти вручну. Крім того, світловий сигнал від дисплея може підвищити безпеку дітей на дорозі, адже їх швидше будуть помічати водії.

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Джерело: kickstarter
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