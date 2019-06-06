Проект українського рюкзака Pix зібрав 15 тисяч доларів за шість годин

Нова модель рюкзака українського стартапу Pix зібрала необхідні 15 тисяч доларів за шість годин на Kickstarter. За останню добу проект зібрав понад 20 тисяч доларів, а всього його підтримали 144 людини.

Головною фішкою рюкзака Pix Mini є дисплей на передній стороні, який дозволяє через додаток вивести на нього картинку в стилі піксельної графіки. У новій моделі технологію ніяк не змінили, але зробили сам рюкзак трохи меншим: тепер його обсяг становить 15 літрів, а висота – до 42 сантиметрів.

І ще: Щось пішло не так: робот-собака Boston Dynamics дав збій (відео)

Ціна за один такий рюкзак на Kickstarter – 89 доларів, а мета проекту – дозволити дітям проявити свою креативність і виділяти себе за допомогою зображень, які можна скласти вручну. Крім того, світловий сигнал від дисплея може підвищити безпеку дітей на дорозі, адже їх швидше будуть помічати водії.

Читайте також: IKEA представила роботизовану меблеву систему для маленьких квартир