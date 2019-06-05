IKEA представила роботизовану меблеву систему для маленьких квартир

IKEA у співпраці зі стартапом Ori Living представила роботизовану меблеву систему Rognan для маленьких квартир. Вона може змінювати своє положення в кімнаті і служити для розділення простору.

Система являє собою шафу, яка може міняти своє положення в кімнаті, крім цього, це є відмінним елементом інтер’єру, який розділяє простір. Усередині меблевої системи є ліжко, стіл, диван і комірки для зберігання речей.

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Така шафа розрахована на приміщення розміром 3×3,5 метра, вона повинна надійти в продаж у 2020 році. Управляти Rognan можна за допомогою сенсорної панелі, на якій розташовується три кнопки.

Забудьте про компроміс у невеликому просторі. Система змінюється в залежності від ваших потреб, будь то сон, прийом гостей або зміна одягу. Населення міст зростає, а житлова площа зменшується. Rognan – продукт для цієї реальності, – йдеться в описі системи.

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