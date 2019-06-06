Щось пішло не так: робот-собака Boston Dynamics дав збій (відео)

Популярний робот Boston Dynamics не справився із завданням під час конференції. Здається, над наближенням майбутнього потрібно ще трохи попрацювати.

4 червня у Лос-Вегасі почалась важлива конференція з робототехніки re: MARS від Amazon. На ній американські інженери з Boston Dynamics презентували нову лінійку роботів Spot, які нагадують собак. Однак під час виступу у робота, який з легкістю відкриває двері і танцює краще, ніж багато людей, трапився збій. Прилад підняв "лапи" та не втримав рівновагу і гепнувся на сцені. Врешті ведучим довелось самостійно підіймати машину, яка може змінити майбутнє людства.

І ще: Ford навчив автомобілі "спілкуватися" з гаджетами пішоходів

Щоправда, у мережі доволі весело сприйняли цей факт, зазначив, що робопес просто виконує команду "прикинутись мертвим", а також пожартували, що це новий вид смерті синього екрана. Здається, у людей таки є шанс вижити, якщо роботи все ж почнуть підкорювати світ.

Читайте також: IKEA представила роботизовану меблеву систему для маленьких квартир