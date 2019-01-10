Названі продукти, які викликають бажання спати

Які продукти впливають на нас як снодійне / LCHF

Ваш щоденний раціон може позначатися на загальному стані організму, зокрема, стати причиною втоми.

Фахівці з'ясували, які продукти "крадуть" у нас енергію. Лідером рейтингу стали банани. Справа в тому, що в цих фруктах міститься велика кількість магнію. Він діє на людину заспокійливо, уповільнює її пульс і кровообіг. Експерти стверджують, що, якщо з'їсти відразу кілька бананів, то можна заснути.

І ще: Ви здивуєтесь! Ця рослина знижує апетит

Слідом за бананами йде йогурт. У ньому є така речовина, як триптофан. Він відповідає за активацію в організмі людини синтезу серотоніну й мелатоніну. Вчені говорять, що за ефектом цей процес можна порівняти з дією снодійного.

Викликає сон і вишня. У ній є мелатонін, який, потрапляючи в організм, надає заспокійливий ефект. Фахівці рекомендують також утримуватися від жирних продуктів. Вони не тільки шкідливі у великій кількості для організму, але й викликають заколисливу дію.

Жирна їжа викликає сонливість

Читайте також: ТОП-5 продуктів, які допоможуть розслабитися