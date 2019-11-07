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Названі продукти, що викликають неабияке звикання

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Шкідлива їжа - фото 1
Шкідлива їжа / addictioncenter

Вчені вивчили властивості продуктів зі штучно поліпшеним смаком і з'ясували, чому вони викликають звикання.

У такій їжі містяться речовини, які засновані на активації нейронної "схеми винагороди" в мозку, а також на придушенні сигналів про достатність їжі. В результаті люди, відчуваючи радість при споживанні таких продуктів, їдять їх часто і багато, завдаючи шкоди своєму здоров'ю.

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Експерти запропонували виділити продукти зі штучно поліпшеними смаковими якостями в окрему групу, названу ними гіперапетитними. За твердженням вчених, до гіперапетитні слід відносити то тих продуктів, що зазнали спеціальної смакової обробки з особливою комбінацією жирів, вуглеводів, цукру і натрію. Для більш точного визначення параметрів складу таких продуктів дослідники заклали в програму дані щодо 7757 продуктів з бази даних з харчових продуктів і поживних речовин (FNDDS) Міністерства сільського господарства США.

За підсумками цифрової обробки всі продукти з поліпшеними смаковими якостями розподілили за трьома категоріями поєднань: жирів і натрію (наприклад, хот-доги і бекон); жирних і простих цукрів (торти, морозиво і тістечка); вуглеводів і натрію (крекери з сіллю, чипси і попкорн).

Такі смачні, але шкідливі хот-доги - фото 366656
Такі смачні, але шкідливі хот-доги

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Джерело: addictioncenter
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