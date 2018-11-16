Продукти, які не варто їсти перед тренуванням

Будь-яке тренування передбачає ще й грамотну підготовку, наприклад, збалансоване харчування, адже брак корисних речовин може стати причиною того, що ви не досягаєте бажаного результату. Але є низка продуктів, які не варто їсти перед тренуваннями.

В основному не варто їсти гостру та важку їжу, солодощі та газовані напої. А також...

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Яйця

Відмовтесь від вживання яєць / Inspired Taste

В яйцях міститься велика кількість білка та інших корисних речовин, але в них абсолютно немає вуглеводів. А тренування, особливо силові, передбачають суттєві затрати енергії. Якщо ви хочете з'їсти яйця – не забудьте додати до них складні вуглеводи.

Гострі продукти

Дійсно, гострі продукти сприяють покращенню обміну речовин, наприклад, перець чилі. Але з іншого боку, гостра та пряна їжа може викликати печію та дискомфорт у травній системі. Та й пітніти ви будете значно більше, адже гостреньке "розганяє" кров та обмінні процеси.

Смажена їжа

Якщо ви слідкуєте за своїм раціоном – віддавати перевагу смаженим продуктам не слід. А от перед тренуванням така їжа може стати причиною важкості у животі, якої буде складно позбутися. Краще замінити смажену їжу на тушковану, печену або варену.

Віддайте перевагу печеному м'ясу / Delish.

Бобові

У бобових міститься велика кількість білка й волокон. І саме через ці волокна їх не варто їсти перед тренуваннями. Вони стають причиною здуття та надмірного утворення газів під час травлення. А от хумус може викликати навіть розлади травлення.

Капуста

Як і бобові, капуста може викликати здуття та утворення газів. Також цей овоч для травлення вимагає затрати значної кількості енергії, а це може стати на заваді повноцінному тренуванню.

Авокадо

Цей корисний фрукт потребує значних затрат енергії для травлення, що ускладнить тренування.

Авокадо – не найкращий продукт / Today Show

Яблука

Ці та інші фрукти містять корисні та необхідні вуглеводи. Але при цьому в них багато фруктової кислоти та клітковини, які уповільнюють травлення та можуть викликати здуття.

Кава

Кофеїновмісні напої стають причиною зневоднення організму, а цього краще не припускатися під час тренувань, адже достатня кількість води необхідна для відновлення водного балансу.

Кава зневоднює організм / Financial Times

Загалом перед тренуванням їсти не бажано. Краще робити це хоча б за дві години до заняття. Прийом їжі має бути збалансованим білками, жирами та вуглеводами. Якщо ж часу перед тренуванням залишилося мало, просто перекусіть корисними вуглеводами, щоб у вас була енергія для фізичної активності.

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