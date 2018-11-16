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Продукти, які не варто їсти перед тренуванням
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Будь-яке тренування передбачає ще й грамотну підготовку, наприклад, збалансоване харчування, адже брак корисних речовин може стати причиною того, що ви не досягаєте бажаного результату. Але є низка продуктів, які не варто їсти перед тренуваннями.
В основному не варто їсти гостру та важку їжу, солодощі та газовані напої. А також...
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Яйця
В яйцях міститься велика кількість білка та інших корисних речовин, але в них абсолютно немає вуглеводів. А тренування, особливо силові, передбачають суттєві затрати енергії. Якщо ви хочете з'їсти яйця – не забудьте додати до них складні вуглеводи.
Гострі продукти
Дійсно, гострі продукти сприяють покращенню обміну речовин, наприклад, перець чилі. Але з іншого боку, гостра та пряна їжа може викликати печію та дискомфорт у травній системі. Та й пітніти ви будете значно більше, адже гостреньке "розганяє" кров та обмінні процеси.
Смажена їжа
Якщо ви слідкуєте за своїм раціоном – віддавати перевагу смаженим продуктам не слід. А от перед тренуванням така їжа може стати причиною важкості у животі, якої буде складно позбутися. Краще замінити смажену їжу на тушковану, печену або варену.
Бобові
У бобових міститься велика кількість білка й волокон. І саме через ці волокна їх не варто їсти перед тренуваннями. Вони стають причиною здуття та надмірного утворення газів під час травлення. А от хумус може викликати навіть розлади травлення.
Капуста
Як і бобові, капуста може викликати здуття та утворення газів. Також цей овоч для травлення вимагає затрати значної кількості енергії, а це може стати на заваді повноцінному тренуванню.
Авокадо
Цей корисний фрукт потребує значних затрат енергії для травлення, що ускладнить тренування.
Яблука
Ці та інші фрукти містять корисні та необхідні вуглеводи. Але при цьому в них багато фруктової кислоти та клітковини, які уповільнюють травлення та можуть викликати здуття.
Кава
Кофеїновмісні напої стають причиною зневоднення організму, а цього краще не припускатися під час тренувань, адже достатня кількість води необхідна для відновлення водного балансу.
Загалом перед тренуванням їсти не бажано. Краще робити це хоча б за дві години до заняття. Прийом їжі має бути збалансованим білками, жирами та вуглеводами. Якщо ж часу перед тренуванням залишилося мало, просто перекусіть корисними вуглеводами, щоб у вас була енергія для фізичної активності.
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