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Науковці розповіли, чому чоловікам не варто пити розчинну каву

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Розчинна кава небезпечна для чоловіків - фото 1
Розчинна кава небезпечна для чоловіків / zakupka

Британські науковці попередили чоловіків, які віддають перевагу розчинній каві. Виявилося, що регулярне вживання цього напою може негативно вплинути на чоловічу силу.

Фахівці наголошують на тому, що у розчинній каві містяться фітогормони, які сприяють зниженню потенції, приблизно за таким же "сценарієм", що й естрогени (жіночі гормони).

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Регулярне вживання розчинної кави чоловіками спричиняє ще й тому, що чоловіки мають шанси отримати фігуру, властиву жінкам. Крім того, вони будуть мати проблеми з ерекцією.

Науковці не рекомендують пити розчинну каву чоловікам - фото 289001
Науковці не рекомендують пити розчинну каву чоловікам / DonPress

Але є й позитивний момент – для появи проблем потрібно пити не менше п'яти чашок розчинної кави на день.

На думку науковців, краще віддавати перевагу натуральній меленій каві. Але нею теж не варто зловживати. Рекомендується випивати не більше двох чашок на день. Такі "терапевтичні" дози зміцнять ваш організм.

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Джерело: Mport
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