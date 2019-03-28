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Продукти, які містять найбільше води

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Чиста вода неабияк потрібна організму людини для нормального функціонування. Ми підготували для вас список фруктів та овочів, які містять крім корисних речових ще й багато води.

Всі знають, що дуже важливо вживати достатню кількість води, але є спосіб отримати цю дозу іншим способів – з'їжте її! Споживання овочів та фруктів – ідеальний варіант!

І ще: 5 поєднань продуктів, які погано засвоюються організмом

Броколі – 91% води

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Солодкий перець – 92% води

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Помідор – 94% води

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Селера – 95% води

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Грейпфрут – 91% води

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Огірок – 95% води

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Це ще один привід їсти якомога більше свіжих живих рослинних продуктів!

До теми: 5 соків, які зміцнять ваше здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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