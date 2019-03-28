Продукти, які містять найбільше води

Чиста вода неабияк потрібна організму людини для нормального функціонування. Ми підготували для вас список фруктів та овочів, які містять крім корисних речових ще й багато води.

Всі знають, що дуже важливо вживати достатню кількість води, але є спосіб отримати цю дозу іншим способів – з'їжте її! Споживання овочів та фруктів – ідеальний варіант!

І ще: 5 поєднань продуктів, які погано засвоюються організмом

Броколі – 91% води

Солодкий перець – 92% води

Помідор – 94% води

Селера – 95% води

Грейпфрут – 91% води

Огірок – 95% води

Це ще один привід їсти якомога більше свіжих живих рослинних продуктів!

До теми: 5 соків, які зміцнять ваше здоров'я