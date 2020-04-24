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Продукти, які корисно їсти натщесерце

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Перекус - фото 1
Перекус / pravpit

Не все можна вживати на голодний шлунок – важливо, щоб їжа не сприяла підвищенню кислотності шлунка і не травмувала слизові оболонки. Які ж продукти можна їсти без побоювання?

Зокрема, експерти в області здорового харчування рекомендують вживати натщесерце горіхи. Цей продукт відрізняється збалансованим складом білків, жирів і вуглеводів, а також містить корисні жирні кислоти, які покращують стан серцево-судинної системи та роботи мозку. Крім того, з'їдені натщесерце горіхи нормалізують кислотність шлункового соку.

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Горіхи

Також можна і потрібно їсти на голодний шлунок гречану кашу. Гречка легко засвоюється організмом людини та має властивості "вирівнювати" тиск, заспокоювати нервову систему і м'яко стимулювати роботу травної системи.

Ще один корисний для вживання натщесерце продукт – це бездріжджовий хліб. Його вживання пробуджує травну систему і нормалізує її роботу. Крім того, хліб – багате джерело вуглеводів, які забезпечують організм енергією, необхідною для здійснення фізіологічних процесів. Ранок – ідеальний час для прийому вуглеводі.

Мед. Ложка меду, з'їдена натщесерце, – це, по суті, натуральний "енергетик" для організму. З'їдений таким чином мед стимулює мозкову активність і сприяє виробленню "гормону радості" серотоніну.

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Джерело: medikforum
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