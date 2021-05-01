Учені розповіли, кому не можна пити чай під час їжі

Літні люди, які п'ють міцний чай під час їжі, можуть мати проблеми зі здоров'ям. Позаяк саме такий метод вживання чаю погано впливає на здатність організму засвоювати важливі корисні елементи з продуктів.

Ірландські науковці провели дослідження, використовуючи великий банк даних ірландців, щоб вивчити, як харчові звички впливають на загальний стан здоров'я, передає Еatthis.

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Так, дослідники рекомендують людям старших 65 років пити чай тільки між прийомами їжі, щоб отримати максимальну кількість поживних речовин від споживаних продуктів, а саме залізо і цинк.

Варто відзначити, що залізо і цинк дуже важливі для нашого організму. Наприклад, цинк відомий як найпоширеніший мінерал, який підтримує наш імунітет і допомагає тілу зцілюватися. А ось залізо виконує безліч важливих функцій, таких як: підтримка імунітету, вироблення енергії і перенесення кисню по всьому тілу.

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