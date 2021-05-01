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Учені розповіли, кому не можна пити чай під час їжі
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Літні люди, які п'ють міцний чай під час їжі, можуть мати проблеми зі здоров'ям. Позаяк саме такий метод вживання чаю погано впливає на здатність організму засвоювати важливі корисні елементи з продуктів.
Ірландські науковці провели дослідження, використовуючи великий банк даних ірландців, щоб вивчити, як харчові звички впливають на загальний стан здоров'я, передає Еatthis.
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Так, дослідники рекомендують людям старших 65 років пити чай тільки між прийомами їжі, щоб отримати максимальну кількість поживних речовин від споживаних продуктів, а саме залізо і цинк.
Варто відзначити, що залізо і цинк дуже важливі для нашого організму. Наприклад, цинк відомий як найпоширеніший мінерал, який підтримує наш імунітет і допомагає тілу зцілюватися. А ось залізо виконує безліч важливих функцій, таких як: підтримка імунітету, вироблення енергії і перенесення кисню по всьому тілу.
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