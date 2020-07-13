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Гороскоп на 14 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні творчі успіхи, яких ви досягли, можуть трансформуватися в плідну колективну роботу, яку ви очолите. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, якщо ваша енергія не буде реалізована, ви можете захворіти. Може постраждати кишківник, але найбільше ймовірність захворювання ШКТ. Взагалі цей день може привести до нервового виснаження, тому що ви можете працювати до знемоги. Не робіть так!
Телець
Тільці, якщо ви зайняті у медицині, то у вас можуть проявитися особливі здібності. Вас може спіткати доля невизнаного авторитету, і тоді ви можете скерувати енергію на критику начальства і товаришів по службі. Енергії при цьому витратите не менш, ніж на сумлінну працю. Краще працюйте.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам краще відпочити: у справах успіху не чекайте. Не виключено, що вас розчарують дії близьких людей. Зробите все заплановане на сьогодні, розв'яжете спірні питання з сусідами, і ви встигнете підготуватися до приходу гостей. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей.
Рак
Раки, сьогодні вам може виявитися нелегко переконати людей у своїй правоті. Не варто і намагатися, просто чиніть так, як ви вважаєте за потрібне. Те, що ви мали рацію, визнають пізніше.
Лев
Леви, сьогодні може виникнути необхідність встати на захист честі та гідності членів своєї сім'ї. Якщо чиї-небудь розмови або дії будуть становити загрозу для сімейного добробуту, вам доведеться діяти сміливо і рішуче, не зважаючи на особистості, як і завжди.
Діва
Діви, сьогодні вас чекає загострення психологічних проблем і внутрішніх суперечностей. Бажання вирішити внутрішній конфлікт і довести щось самим собі може штовхнути на ризиковані вчинки та необдумані авантюри.
Терези
Терези, сьогодні день хороший для здобуття фінансової незалежності та самостійності. Але ви повинні пам'ятати, що без праці нічого не буває. У багатьох посиляться честолюбні бажання і з'являться дуже сміливі плани на майбутнє.
Скорпіон
Скорпіони, ви повинні дуже постаратися утримати свої емоції під строгим контролем розуму. На роботі, щоб уникнути конфліктів з начальством, не слід виявляти зайву ініціативність і завзяття – краще якийсь час побути на других ролях.
Стрілець
Стрільці, через неадекватну оцінку власних можливостей, успіх в задуманому може опинитися під великим питанням. Удача можлива тільки в тому випадку, якщо ви не будете намагатися стрибнути вище своєї голови та змиритеся з тим, що змінити неможливо.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви будете цілком здатні спокійнісінько викласти всі свої секрети першому зустрічному і посміятися над ними в його компанії. Може, це і не зайве, проте, якщо ви маєте у своєму розпорядженні ще чиїсь таємниці, їх краще не афішувати.
Водолій
Водолії, сьогодні вам, схоже, доведеться забути про особисте життя. Хтось покличе вас на допомогу, і ви цілий день будете сумлінно займатися чужими проблемами, а не своїм життям. Якщо вам ця людина близька, то не шкодуйте про витрачений час.
Риби
Риби, сьогодні у розпорядку дня – чарівність і неповторність в спілкуванні, поїздках, контактах. Може статися романтичне знайомство в поїздці або телефоном. Також навколишні будуть занадто багато базікати та занадто мало працювати. Вам доведеться працювати за десятьох, якщо все скинуть на ваші плечі.
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