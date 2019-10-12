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День захисника України Олександр Усик

Процедура зважування показала, що Усик на 12 кілограмів легший за Візерспуна

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Напередодні бою пройшла процедура зважування - фото 1
Напередодні бою пройшла процедура зважування / gettyimages

Напередодні поєдинку між українським боксером Олександром Усиком і Чаззом Візерспуном відбулася процедура зважування. Вона показала, що наш спортсмен на 12 кілограмів легший за свого суперника.

Бій між Усиком і Візерспуном відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня. Це буде дебютний вихід нашого боксера у суперважкій вазі.

І ще: Бокс Усик – Візерспун : де і коли дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019

Напередодні бою боксери пройшли обов'язкову процедуру зважування. Ваги показали, що наш спортсмен важить 97,5 кілограма, а Візерспун – 109,8 кілограма.

Нагадаємо, що букмекери ставлять на перемогу Олександра Усика. На перемогу нашого боксера у цьому двобої дається коефіцієнт 1,01. Примітно, що на сенсаційний успіх суперника – 15,00. Що ж до нічиїх, то на неї можна поставити з коефіцієнтом 30,00. До слова, спочатку наш боксер мав боротися з нідерландським спортсменом Тайроном Спонгом. Утім, він попався на допінгу, через що його відсторонили від поєдинку. Букмекери вважають, що Усик – беззаперечний фаворит бою проти 38-річного Візерспуна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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