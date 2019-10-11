Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Бокс Усик – Візерспун : де і коли дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019

  • 13
Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / gettyimages

Бій Усик – Візерспун відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго. Наш Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі проти американського професійного боксера Чазза Візерспуна. Розповідаємо, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.

У ніч з 12 на 13 жовтня український боксер Олександр Усик вперше вийде на ринг у поєдинку в суперважкій вазі. Його суперником став 38-річний американський боксер Чазз Візерспун, котрий замінив нідерландця Тайрона Спонга, дискваліфікованого через допінг напередодні.

До теми: Олександр Усик – Чазз Візерспун: прогноз і ставки букмекерів на бокс

Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Усик – Візерспун

  • Місце бою: арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США)
  • Дата бою: 13.10.2019
  • Коли дивитись онлайн: бокс стартує о 04:30 13 жовтня
  • На якому каналі буде трансляція: "Інтер"
  • Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ

Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30, тому рекомендуємо поставити будильник заздалегідь, аби не проспати поєдинок нашого боксера!

Відзначимо, що на рахунку 32-річного Олександра Усика 16 поєдинків, у кожному з яких він ставав переможцем. Зауважимо, що у 12 з 16 боїв наш боксер перемагав, нокаутувавши суперника. Після цього Усик вирішив перейти у суперважку категорію, аби перевірити свої сили! Натомість в активі Візерспуна 41 поєдинок: 38 перемог, з яких 29 – нокаути суперників. Зазначимо, що американський боксер ніколи не був володарем чемпіонських поясів.

До слова, на перемогу Олександра Усика у цьому двобої дається коефіцієнт 1,01. Примітно, що на сенсаційний успіх суперника – 15,00. Що ж до нічиїх, то на неї можна поставити з коефіцієнтом 30,00.

Читайте також: Усик – Візерспун: боксери провели тренування біля хмарочосів у Чикаго (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 749
Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
  • 09 жовтня, 16:21
  • 1656
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1817888
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт