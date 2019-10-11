Бокс Усик – Візерспун : де і коли дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019

Бій Усик – Візерспун відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго. Наш Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі проти американського професійного боксера Чазза Візерспуна. Розповідаємо, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.

У ніч з 12 на 13 жовтня український боксер Олександр Усик вперше вийде на ринг у поєдинку в суперважкій вазі. Його суперником став 38-річний американський боксер Чазз Візерспун, котрий замінив нідерландця Тайрона Спонга, дискваліфікованого через допінг напередодні.

До теми: Олександр Усик – Чазз Візерспун: прогноз і ставки букмекерів на бокс

Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Усик – Візерспун

Місце бою: арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США)

арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США) Дата бою : 13.10.2019

13.10.2019 Коли дивитись онлайн: бокс стартує о 04:30 13 жовтня

бокс стартує о 04:30 13 жовтня На якому каналі буде трансляція : "Інтер"

: "Інтер" Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ

Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30, тому рекомендуємо поставити будильник заздалегідь, аби не проспати поєдинок нашого боксера!

Відзначимо, що на рахунку 32-річного Олександра Усика 16 поєдинків, у кожному з яких він ставав переможцем. Зауважимо, що у 12 з 16 боїв наш боксер перемагав, нокаутувавши суперника. Після цього Усик вирішив перейти у суперважку категорію, аби перевірити свої сили! Натомість в активі Візерспуна 41 поєдинок: 38 перемог, з яких 29 – нокаути суперників. Зазначимо, що американський боксер ніколи не був володарем чемпіонських поясів.

До слова, на перемогу Олександра Усика у цьому двобої дається коефіцієнт 1,01. Примітно, що на сенсаційний успіх суперника – 15,00. Що ж до нічиїх, то на неї можна поставити з коефіцієнтом 30,00.

Читайте також: Усик – Візерспун: боксери провели тренування біля хмарочосів у Чикаго (відео)