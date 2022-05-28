Пробирає до сліз: 6-річний маріуполець написав листа Борисові Джонсону

Директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін і директор з футболу Даріо Срна відвідали у Києві тренування проєкту "Давай, грай!". Під час нього вони познайомилися з дітьми-переселенцями та їхніми батьками.

Один із них – 6-річний Ілля Костушевич з Маріуполя. Він попрохав Сергія та Даріо передати його листа прем'єр-міністрові Великої Британії Борисові Джонсону. Хлопчик залишився сиротою, адже російські ракети забрали життя його батьків.

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Ілля написав Борисові Джонсону у відповідь на лист, який прем'єр-міністр нещодавно адресував українським дітям. Ось текст листа:

"Дорогий Борисе Джонсон! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років".

Даріо Срна зазначив, що намагатиметься передати листа Іллі Борисові Джонсону. Він додав, що під час зустрічі з хлопчиком пережив ті емоції, які неможливо передати словами. Директор з футболу підкреслив, що зараз надзвичайно важливо підтримувати один одного у ці непрості часи.

Нові названі батьки Іллі, Марія та Володимир Беспалі, розповіли, що хлопчина надзвичайно сильно любить футбол. Він також чудово ладить з іншими дітьми.

Ми давно планували всиновити дитину, і коли дізналися історію Іллі, то вирішили взяти його до нашої родини. Він має захворювання, через яке від усиновлення відмовилися дві сім'ї, але нас це не відлякало, – підкреслили вони.

Батьки додали, що "Шахтар" сам вийшов на них, а також запропонував допомогу. А ще вони підкреслили, що хлопчик мріє вирости та повернутися до Маріуполя, щоб відбудувати його.

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