Литовці збирають гроші на Bayraktar для України: потрібно 5 мільйонів євро

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас проводить кампанію зі збору коштів на придбання Bayraktar TB2 для українських військових. Він повідомив, що вже понад половину зібрали!

Литовський громадський діяч та телеведучий Andrius Tapinas оголосив кампанію зі збору грошей на Bayraktar для України. За першу добу зібрали близько 2 мільйонів євро.

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До збору коштів долучилася також попередня президентка Литви Даля Грибаускайте. Зараз гроші надходять зі швидкістю близько 800 євро на хвилину.

"Ми не будемо стояти й дивитися, як стара Європа не хоче допомагати Україні. Ні, литовці збираються купувати Байрактар ​​для України. Жителі однієї країни ніколи не вирішували купити важку військову машину, щоб захистити іншу. Поки що. Литва єдина. Підключаються всі – міністри та медсестри, відомі співаки та студенти, бізнесмени та викладачі. Навіть діти забирають свої заощадження і просять батьків перевести їх у Bayraktar замість того, щоб купувати скіни Fortnite. Полювання на Байрактар ​​отримало зелене світло від міністерств оборони Литви та Туреччини та виробників Bayraktar", – прокоментував Андрюс Тапінас.

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