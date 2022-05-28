Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

10-річний харків'янин продавав браслети та зібрав для ЗСУ 7 тисяч гривень

  • 11
Хлопчик виготовляє браслети, а гроші від їх продажу передає ЗСУ - фото 1
Хлопчик виготовляє браслети, а гроші від їх продажу передає ЗСУ

Ми не втомлюємося наголошувати на тому, що в нас просто дивовижні діти. Так, 10-річний харків'янин, який зараз перебуває у Полтаві, вже зібрав 7 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як розповідає "Суспільне", маленький Іван Самсонов упродовж двох років створює браслетики з гумок. Щойно йому довелося покинути рідний Харків і перебратися до Полтави, він відновив це заняття.

Це цікаво: Литовці збирають гроші на Bayraktar для України: потрібно 5 мільйонів євро

Свої вироби 10-річний хлопчик почав продавати. Як розповідає його мама Тетяна, Іван збирає кошти на потреби ЗСУ.

До нас звернулася моя подруга, вона перебуває у Німеччині. Вона зробила репост (публікації у соцмережах – Радіо MAXIMUM), і наші браслети у кількості 25 штучок – патріотичних, жовто-блакитних – ми відправили у Німеччину, – розповіла вона.

10-річний харків'янин продавав браслети та зібрав для ЗСУ 7 тисяч гривень - фото 506290

Звідти вироби 10-річного Івана відправилися по всьому світу. Мама розповідає, що в хлопчика вже є замовлення зі США.

Вона додала, що наразі Іванко передав на потреби ЗСУ майже 7 тисяч гривень. Не виключено, що на момент написання цієї новини, йому вдалося дозбирати 200 гривень, яких не вистачало.

10-річний харків'янин продавав браслети та зібрав для ЗСУ 7 тисяч гривень - фото 506289

Тетяна Самсонова зауважила, що цієї суботи, 28 травня, хлопчик знову продаватиме свої браслети. Тож не виключено, що сума зросте вже й до восьми тисяч.

Читайте також: Укрпошта представила мерч із зображенням марки з тим самим потопленим російським кораблем

пропозиції партнерів
Новини