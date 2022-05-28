10-річний харків'янин продавав браслети та зібрав для ЗСУ 7 тисяч гривень

Ми не втомлюємося наголошувати на тому, що в нас просто дивовижні діти. Так, 10-річний харків'янин, який зараз перебуває у Полтаві, вже зібрав 7 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як розповідає "Суспільне", маленький Іван Самсонов упродовж двох років створює браслетики з гумок. Щойно йому довелося покинути рідний Харків і перебратися до Полтави, він відновив це заняття.

Це цікаво: Литовці збирають гроші на Bayraktar для України: потрібно 5 мільйонів євро

Свої вироби 10-річний хлопчик почав продавати. Як розповідає його мама Тетяна, Іван збирає кошти на потреби ЗСУ.

До нас звернулася моя подруга, вона перебуває у Німеччині. Вона зробила репост (публікації у соцмережах – Радіо MAXIMUM), і наші браслети у кількості 25 штучок – патріотичних, жовто-блакитних – ми відправили у Німеччину, – розповіла вона.

Звідти вироби 10-річного Івана відправилися по всьому світу. Мама розповідає, що в хлопчика вже є замовлення зі США.

Вона додала, що наразі Іванко передав на потреби ЗСУ майже 7 тисяч гривень. Не виключено, що на момент написання цієї новини, йому вдалося дозбирати 200 гривень, яких не вистачало.

Тетяна Самсонова зауважила, що цієї суботи, 28 травня, хлопчик знову продаватиме свої браслети. Тож не виключено, що сума зросте вже й до восьми тисяч.

Читайте також: Укрпошта представила мерч із зображенням марки з тим самим потопленим російським кораблем