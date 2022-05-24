Британський прем'єр Борис Джонсон написав листа українським дітям

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, написав відкритого листа до українських дітей. Він висловив підтримку малечі та закликав їх пишатися своєю країною, адже на це є багато причин. Читайте далі та дізнайтеся, про що написав Борис Джонсон!

Видання SkyNews повідомляє, що прем'єр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям у зв'язку з війною в Україні, яку розв'язала росія.

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"Багато з вас бачили або переживали речі, свідками яких не має бути жодна дитина. Проте кожен день українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову, навіть у найважчі часи. Я не можу згадати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих будь-де.

Тут, у Сполученому Королівстві, ми вивішуємо українські прапори на наших будинках, офісах, церквах, магазинах та ігрових майданчиках, навіть на даху мого будинку на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наша молодь малює Ваші прапори у класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни.

Я вірю, як і Ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І що б не сталося, як би довго це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо пишатися називати вас своїми друзями".

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