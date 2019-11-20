Пробили дно: експерти iFixit оцінили ремонтопридатність MacBook Pro 16

Слідом за розбиранням клавіатури 16-дюймового MacBook Pro, фахівці iFixit поділилися процесом повного розбирання нового комп'ютера Apple, щоб ближче познайомитися з усіма змінами в конструкції і елементами гаджета, а також оцінити його ремонтопридатність.

Як відомо, новий MacBook Pro отримав дисплей з діагоналлю 16 дюймів, нову клавіатуру з механізмом "ножиці" Magic Keyboard, поліпшену систему охолодження й інші зміни дизайну.

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Попри те, що клавіші Magic Keyboard можна зняти, сама клавіатура не підлягає ремонту, також як клавіатура-метелик в інших ноутбуках компанії, але при цьому вона менш схильна до поломок.

Під час розбирання нового MacBook Pro фахівці iFixit виявили нову акустичну систему з подовженими динаміками і сабвуферами у верхній і нижній частинах корпусу. Нова система з трьома мікрофонами також видає більш насичений звук, але в іншому схожа з платою 15-дюймового MacBook Pro.

Обсяг акумулятора 16-дюймового MacBook Pro становить 99,8 Вт (11,36 В, 8790 мАг), що є найбільшою місткістю батареї ноутбука, яку дозволяють авіакомпанії для використання в літаках. Вона на 16,2 Вт більша, ніж у 15-дюймовому MacBook Pro. Фахівці відзначають, що для цього Apple довелося збільшити товщину на 0,8 мм.

Як і в інших ноутбуках компанії у 16-дюймовому MacBook Pro процесор, оперативна пам'ять, SSD і інші компоненти припаяні до материнської плати, а клавіатура, батарея, динаміки та сенсорна панель прикріплені з використанням великої кількості клею.

Загалом фахівці iFixit оцінили ремонтопридатність ноутбука в 1 бал з 10 можливих. Висновки робіть самі!

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