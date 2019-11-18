Новий MacBook Pro 16 вражає своєю продуктивністю: результати тестів

Новий ноутбук MacBook Pro 16 відчувається значно потужнішим за попередника, але не у всьому. Принаймні тести показали, що гаджет слід купувати, якщо для вас не настільки важлива продуктивність процесора.

Якщо графічна підсистема у флагмана MacBook Pro 16 дійсно нова і вона значно продуктивніше за ту, що було в останніх 15-дюймових моделях, то ось процесори майже не змінилися.

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Сама Apple, як завжди, не вказує моделі CPU на своєму сайті, але це ті ж Core i7 і Core i9 дев'ятого покоління, що використовувалися в останніх версіях 15-дюймового MacBook Pro. А це означає, що очікувати великого приросту продуктивності не варто.

І перші тести це підтверджують:

Як бачимо, різниця з попередником мізерна, хоча вона все ж є. А ось різниця зі старішими поколіннями величезна, але це досягається завдяки більшій кількості ядер у CPU.

Зате до приросту продуктивності GPU (графічної підсистеми) причепитися складно. Зокрема, в грі Shadow of the Tomb Raider Radeon Pro 5500M швидша за Vega Pro 20 на 25%, а дворазова перевага над Radeon Pro 560X і зовсім вражає.

Нова відеокарта дозволяє швидше працювати і в Final Cut Pro X, що цілком очікувано. Наприклад, у тестах автора новий ноутбук Apple швидший за попередника на 25-35%, а це дуже не зле!

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