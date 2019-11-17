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Що думають блогери про новий MacBook Pro 16

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Чим MacBook Pro 16 вразив блогерів? - фото 1
Чим MacBook Pro 16 вразив блогерів?

13 листопада компанія Apple без гучних заяв і презентацій представила 16-дюймовий MacBook з клавіатурою Magic Keyboard з механізмом "ножиці" нового покоління. Деякі блогери вже отримали новинку та змогли поділитися першими враженнями. Що вони думають про "яблучний" лептоп?

Серед перших блогерів, які отримали 16-дюймовий MacBook Pro, були Джастін Езарік, Маркес Браунлі, Рене Річі, Карл Конрад, а також журналісти з The Verge, Engadget і CNET.

Більше: Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки

Основну увагу блогери приділили новій клавіатурі Magic Keyboard з механізмом "ножиці", який замінив невдалий механізм "метелик" попередніх моделей MacBook.

На думку блогерів, збільшення діагоналі дисплея з 15,4 до 16 дюймів не особливо помітне.

Усі, хто отримав на огляд 16-дюймовий MacBook Pro, похвалили ноутбук за приголомшливу якість звуку нової системи динаміків.

Із приємних бонусів деякі оглядачі виділили наклейки з логотипом Apple в кольорах Space Gray і Silver, які відповідають корпусам MacBook Pro.

До мінусів більшість віднесли колишню камеру з роздільною здатністю 720p і відсутність Wi-Fi 6.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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